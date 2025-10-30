30.10.2025
Смотреть онлайн Kozyreva/Smith - Herazo/Leon 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato WD: Kozyreva/Smith — Herazo/Leon . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato WD
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kozyreva/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Kozyreva/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Kozyreva/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kozyreva/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Kozyreva/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Herazo/Leon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Kozyreva/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kozyreva/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Kozyreva/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Herazo/Leon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kozyreva/Smith - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Kozyreva/Smith - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kozyreva/Smith - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Herazo/Leon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Kozyreva/Smith - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
93%
46%
Реализация брейк - пойнтов
80%
0%
Комментарии к матчу