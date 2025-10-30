Смотреть онлайн Kozyreva/Smith - Herazo/Leon 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato WD: Kozyreva/Smith — Herazo/Leon . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .