28.10.2025
Смотреть онлайн Бруно Фернандес - Игнасио Монзон 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ibague: Бруно Фернандес — Игнасио Монзон . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ibague
Завершен
(6:0, 5:4)
2 : 0
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Бруно Фернандес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Бруно Фернандес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Игнасио Монзон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Игнасио Монзон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Игнасио Монзон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Игнасио Монзон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Бруно Фернандес - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
73%
58%
Реализация брейк - пойнтов
27%
0%
Комментарии к матчу