29.10.2025
Смотреть онлайн Michael A Beltran Rubio - Матео Кастанеда 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ibague: Michael A Beltran Rubio — Матео Кастанеда . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ibague
Завершен
(0:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Michael A Beltran Rubio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Матео Кастанеда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Michael A Beltran Rubio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Michael A Beltran Rubio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Матео Кастанеда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Michael A Beltran Rubio
Матео Кастанеда
0 побед
1 победа
0%
100%
10.08.2025
Michael A Beltran Rubio
0:2
Матео Кастанеда
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
42%
79%
Реализация брейк - пойнтов
67%
75%
Комментарии к матчу