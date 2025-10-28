28.10.2025
Смотреть онлайн Хуан Себастьян Осорио - Cristian Felipe Sanchez Rojas 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ibague: Хуан Себастьян Осорио — Cristian Felipe Sanchez Rojas . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ibague
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Cristian Felipe Sanchez Rojas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Cristian Felipe Sanchez Rojas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хуан Себастьян Осорио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Cristian Felipe Sanchez Rojas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Cristian Felipe Sanchez Rojas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Cristian Felipe Sanchez Rojas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хуан Себастьян Осорио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Cristian Felipe Sanchez Rojas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Хуан Себастьян Осорио - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
74%
61%
Реализация брейк - пойнтов
29%
0%
Комментарии к матчу