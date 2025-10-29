29.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato WD: Solis/Millan Acosta — Novak/Osborne . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato WD
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Novak/Osborne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Solis/Millan Acosta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Novak/Osborne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Solis/Millan Acosta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Novak/Osborne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Novak/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Novak/Osborne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Solis/Millan Acosta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Novak/Osborne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Solis/Millan Acosta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Solis/Millan Acosta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Novak/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Novak/Osborne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Novak/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Novak/Osborne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Solis/Millan Acosta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Novak/Osborne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Novak/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
61%
75%
Реализация брейк - пойнтов
14%
31%
