29.10.2025
Смотреть онлайн Hinojosa Gomez/Nepliy - Mdlulwa/Mdlulwa 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato WD: Hinojosa Gomez/Nepliy — Mdlulwa/Mdlulwa . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato WD
Завершен
(4:6, 6:1, 0:1)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hinojosa Gomez/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Mdlulwa/Mdlulwa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Hinojosa Gomez/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Mdlulwa/Mdlulwa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Mdlulwa/Mdlulwa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Hinojosa Gomez/Nepliy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Hinojosa Gomez/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Mdlulwa/Mdlulwa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Mdlulwa/Mdlulwa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Mdlulwa/Mdlulwa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Hinojosa Gomez/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Hinojosa Gomez/Nepliy - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Mdlulwa/Mdlulwa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Hinojosa Gomez/Nepliy - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Hinojosa Gomez/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Hinojosa Gomez/Nepliy - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Hinojosa Gomez/Nepliy - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
53%
51%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
