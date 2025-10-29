29.10.2025
Смотреть онлайн Усуэ Майтан Арконада - Лан Ми 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Усуэ Майтан Арконада — Лан Ми . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .
МСК
ITF W100 Irapuato
Завершен
(4:2)
1 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Усуэ Майтан Арконада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Лан Ми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Усуэ Майтан Арконада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Лан Ми - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Усуэ Майтан Арконада - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Усуэ Майтан Арконада - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
44%
25%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
