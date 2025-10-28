Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Мидори Кастилло Меза - Далайна Хьюитт 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W100 Irapuato: Мидори Кастилло МезаДалайна Хьюитт . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
ITF W100 Irapuato
Мидори Кастилло Меза
Завершен
(2:6, 2:5)
0 : 2
28 октября 2025
Далайна Хьюитт
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Далайна Хьюитт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Далайна Хьюитт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Далайна Хьюитт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Далайна Хьюитт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Далайна Хьюитт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Далайна Хьюитт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Далайна Хьюитт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Далайна Хьюитт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мидори Кастилло Меза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Далайна Хьюитт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Далайна Хьюитт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Далайна Хьюитт - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
7
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
54%
91%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу
