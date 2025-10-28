28.10.2025
Смотреть онлайн Exsted/Jones - Bretin/Chetewy Ungar 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Harlingen, Doubles M-ITF-USA-30A: Exsted/Jones — Bretin/Chetewy Ungar . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
Harlingen, Doubles M-ITF-USA-30A
Завершен
(4:3)
1 : 0
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bretin/Chetewy Ungar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Exsted/Jones - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Exsted/Jones - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Exsted/Jones - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Bretin/Chetewy Ungar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Exsted/Jones - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
79%
86%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу