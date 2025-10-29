29.10.2025
Смотреть онлайн Nefve/Pham - Frusina/Tyagi 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Harlingen, Doubles M-ITF-USA-30A: Nefve/Pham — Frusina/Tyagi . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Harlingen, Doubles M-ITF-USA-30A
Завершен
(6:3, 6:5)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nefve/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Frusina/Tyagi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Nefve/Pham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Frusina/Tyagi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Nefve/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Frusina/Tyagi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Nefve/Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Nefve/Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Nefve/Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Frusina/Tyagi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Nefve/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Frusina/Tyagi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Frusina/Tyagi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Nefve/Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Nefve/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Frusina/Tyagi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Nefve/Pham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Frusina/Tyagi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Nefve/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Nefve/Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Nefve/Pham - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
76%
62%
Реализация брейк - пойнтов
27%
50%
Комментарии к матчу