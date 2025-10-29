29.10.2025
Смотреть онлайн Magadan/Poling - Chirala/McCormick 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Harlingen, Doubles M-ITF-USA-30A: Magadan/Poling — Chirala/McCormick . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Harlingen, Doubles M-ITF-USA-30A
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chirala/McCormick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Magadan/Poling - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Magadan/Poling - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Magadan/Poling - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Chirala/McCormick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Magadan/Poling - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Magadan/Poling - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Magadan/Poling - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Chirala/McCormick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Magadan/Poling - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Magadan/Poling - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Magadan/Poling - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Chirala/McCormick - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Magadan/Poling - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Chirala/McCormick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Magadan/Poling - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Chirala/McCormick - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Magadan/Poling - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
88%
62%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
