29.10.2025
Смотреть онлайн Horwood/Roussel - Thomson/Vasser 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trois-Rivieres MD: Horwood/Roussel — Thomson/Vasser . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trois-Rivieres MD
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Horwood/Roussel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Horwood/Roussel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Thomson/Vasser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Thomson/Vasser - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Horwood/Roussel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Horwood/Roussel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Horwood/Roussel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Thomson/Vasser - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Thomson/Vasser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Thomson/Vasser - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Horwood/Roussel - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Thomson/Vasser - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Thomson/Vasser - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Horwood/Roussel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Thomson/Vasser - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Thomson/Vasser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Thomson/Vasser - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Thomson/Vasser - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Thomson/Vasser - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
5
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
72%
79%
Реализация брейк - пойнтов
22%
67%
Комментарии к матчу