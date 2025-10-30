30.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trois-Rivieres MD: Ispas/Lafrance — Dean/Brostrom Poulsen . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trois-Rivieres MD
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ispas/Lafrance - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Dean/Brostrom Poulsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Dean/Brostrom Poulsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Dean/Brostrom Poulsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ispas/Lafrance - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Dean/Brostrom Poulsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Dean/Brostrom Poulsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Dean/Brostrom Poulsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Dean/Brostrom Poulsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Dean/Brostrom Poulsen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ispas/Lafrance - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Dean/Brostrom Poulsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Dean/Brostrom Poulsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Dean/Brostrom Poulsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Dean/Brostrom Poulsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
64%
68%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
