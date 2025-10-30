Смотреть онлайн Ispas/Lafrance - Dean/Brostrom Poulsen 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trois-Rivieres MD: Ispas/Lafrance — Dean/Brostrom Poulsen . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .