29.10.2025
Смотреть онлайн Drozd/Gay - Ghirardato/Kujovic 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sumter WD: Drozd/Gay — Ghirardato/Kujovic . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sumter WD
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Drozd/Gay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ghirardato/Kujovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Drozd/Gay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ghirardato/Kujovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Drozd/Gay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Drozd/Gay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Ghirardato/Kujovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Drozd/Gay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Drozd/Gay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ghirardato/Kujovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Drozd/Gay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Drozd/Gay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Drozd/Gay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ghirardato/Kujovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Drozd/Gay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Drozd/Gay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Drozd/Gay - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
79%
55%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
Комментарии к матчу