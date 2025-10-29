29.10.2025
Смотреть онлайн Agudelo/Rey - Moyano/Romero 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Neuquen WD: Agudelo/Rey — Moyano/Romero . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Neuquen WD
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Agudelo/Rey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Moyano/Romero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Moyano/Romero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Moyano/Romero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Agudelo/Rey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Agudelo/Rey - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Moyano/Romero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Moyano/Romero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Moyano/Romero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Agudelo/Rey - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Moyano/Romero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Moyano/Romero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Agudelo/Rey - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Agudelo/Rey - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Moyano/Romero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Agudelo/Rey - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Moyano/Romero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Moyano/Romero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Moyano/Romero - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
56%
57%
Реализация брейк - пойнтов
30%
42%
Комментарии к матчу