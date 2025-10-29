29.10.2025
Смотреть онлайн Карина Саркисова - Марьяна Йованович 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF W15 Шарм-аль-Шейх: Карина Саркисова — Марьяна Йованович . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Шарм-аль-Шейх
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Марьяна Йованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Марьяна Йованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Карина Саркисова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Марьяна Йованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Карина Саркисова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Марьяна Йованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Марьяна Йованович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Марьяна Йованович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Марьяна Йованович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Карина Саркисова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Карина Саркисова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
8
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
80%
29%
