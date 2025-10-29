29.10.2025
Смотреть онлайн Bozemoj/Suarez - Bynoe/Kuhar 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trois-Rivieres MD: Bozemoj/Suarez — Bynoe/Kuhar . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:04 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trois-Rivieres MD
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bynoe/Kuhar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Bynoe/Kuhar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Bynoe/Kuhar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Bozemoj/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Bynoe/Kuhar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Bynoe/Kuhar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Bozemoj/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Bozemoj/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Bynoe/Kuhar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
92%
64%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу