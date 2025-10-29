29.10.2025
Смотреть онлайн Gonzalez/R Gonzalez - Arabarco/Melleiro 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Neuquen WD: Gonzalez/R Gonzalez — Arabarco/Melleiro . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Neuquen WD
Завершен
(6:4, 7:6)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arabarco/Melleiro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Arabarco/Melleiro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Arabarco/Melleiro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Gonzalez/R Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Arabarco/Melleiro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Gonzalez/R Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Arabarco/Melleiro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Arabarco/Melleiro - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Gonzalez/R Gonzalez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Arabarco/Melleiro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Arabarco/Melleiro - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Arabarco/Melleiro - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Arabarco/Melleiro - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Gonzalez/R Gonzalez - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
67%
62%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу