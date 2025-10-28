28.10.2025
Смотреть онлайн Tona/Urrutia - Moron/Sosa 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Neuquen WD: Tona/Urrutia — Moron/Sosa . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Neuquen WD
Завершен
(6:0, 6:3)
2 : 0
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tona/Urrutia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Tona/Urrutia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Tona/Urrutia - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Tona/Urrutia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Tona/Urrutia - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Tona/Urrutia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Tona/Urrutia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Moron/Sosa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Tona/Urrutia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Tona/Urrutia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Tona/Urrutia - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Tona/Urrutia - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Moron/Sosa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Moron/Sosa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Tona/Urrutia - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
77%
36%
Реализация брейк - пойнтов
83%
50%
