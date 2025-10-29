29.10.2025
Смотреть онлайн Кэперро Таборда/Лабрана - Blatter/Grassi 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Neuquen WD: Кэперро Таборда/Лабрана — Blatter/Grassi . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Neuquen WD
Завершен
(6:4, 2:3)
(6:4, 2:3)
1 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кэперро Таборда/Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Кэперро Таборда/Лабрана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кэперро Таборда/Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Blatter/Grassi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кэперро Таборда/Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Blatter/Grassi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Blatter/Grassi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Blatter/Grassi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Кэперро Таборда/Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кэперро Таборда/Лабрана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Blatter/Grassi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кэперро Таборда/Лабрана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кэперро Таборда/Лабрана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Blatter/Grassi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Blatter/Grassi - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
53%
46%
Реализация брейк - пойнтов
62%
67%
Комментарии к матчу