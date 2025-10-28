28.10.2025
Смотреть онлайн Аксель Нефве - Генри Сирл 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Harlingen: Аксель Нефве — Генри Сирл . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Harlingen
Завершен
(2:6, 4:6)
(2:6, 4:6)
0 : 2
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аксель Нефве - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Аксель Нефве - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
8
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
64%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
30%
Комментарии к матчу