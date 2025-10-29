29.10.2025
Смотреть онлайн Чанел Янссен - Дарья Сивирджонкова 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF W15 Шарм-аль-Шейх: Чанел Янссен — Дарья Сивирджонкова . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Шарм-аль-Шейх
Завершен
(0:6, 5:7)
(0:6, 5:7)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дарья Сивирджонкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Дарья Сивирджонкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Дарья Сивирджонкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Дарья Сивирджонкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Дарья Сивирджонкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Дарья Сивирджонкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Дарья Сивирджонкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
48%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
Комментарии к матчу