29.10.2025
Смотреть онлайн Уилл Мэйью - Harry Pugh 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Уилл Мэйью — Harry Pugh . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 03.
МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 03
UTR Pro Clemson
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Уилл Мэйью - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Harry Pugh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Уилл Мэйью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Уилл Мэйью - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Уилл Мэйью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Уилл Мэйью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
86%
68%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
