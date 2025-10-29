Гейм 1 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Уилл Мэйью - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0