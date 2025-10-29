Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Уилл Мэйью - Harry Pugh 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Clemson: Уилл МэйьюHarry Pugh . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени и пройдет на корте Duckworth Family Tennis Facility - Court 03.

МСК, Корт: Duckworth Family Tennis Facility - Court 03
UTR Pro Clemson
Уилл Мэйью
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
29 октября 2025
Harry Pugh
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Уилл Мэйью - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Harry Pugh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Уилл Мэйью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Harry Pugh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Уилл Мэйью - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Уилл Мэйью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Уилл Мэйью - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Уилл Мэйью - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
6
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
86%
68%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
ГС Уорриорз ГС Уорриорз
10 Ноября
04:40
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Каролина Каролина
Торонто Торонто
10 Ноября
03:00
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA