28.10.2025
Смотреть онлайн Ана Кандиотто - Варвара Лепченко 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Ана Кандиотто — Варвара Лепченко, 1/16 финала . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 2.
МСК, 1/16 финала, Корт: Cancha 2
WTA Кали
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ана Кандиотто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
55%
69%
Реализация брейк - пойнтов
27%
60%
