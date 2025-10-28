Смотреть онлайн Ана Кандиотто - Варвара Лепченко 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Ана Кандиотто — Варвара Лепченко, 1/16 финала . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 2.