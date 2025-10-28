Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Ана Кандиотто - Варвара Лепченко 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияWTA Кали: Ана КандиоттоВарвара Лепченко, 1/16 финала . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 2.

МСК, 1/16 финала, Корт: Cancha 2
WTA Кали
Ана Кандиотто
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
28 октября 2025
Варвара Лепченко
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Варвара Лепченко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ана Кандиотто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ана Кандиотто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ана Кандиотто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Варвара Лепченко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Варвара Лепченко - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
55%
69%
Реализация брейк - пойнтов
27%
60%
Игры 1/16 финала
28.10
Италия Джессика Пьери Испания Алисия Эрреро Линьяна
0
0
0
0
Завершен
28.10
Бразилия Ана Кандиотто США Варвара Лепченко
0
2
2
6
5
7
Завершен
28.10
США Ханна Чанг Австрия Юлия Грабер
0
2
3
6
3
6
Завершен
28.10
Украина Валерия Страхова Бразилия Лаура Пигосси
0
2
3
6
1
6
Завершен
28.10
Чехия Сара Бейлек Нидерланды Ева Веддер
2
0
6
1
6
4
Завершен
28.10
Италия Николь Фосса Хуерго Россия Анастасия Золотарёва
0
2
2
6
0
6
Завершен
28.10
Хорватия Александра Олийникова Грузия Екатерин Горгодзе
2
0
7
6
6
3
Завершен
28.10
Боливия Ноелия Себальос Аргентина Юлия Риера
0
2
2
6
2
6
Завершен
28.10
Венгрия Панна Удварди Чили Антония Вергара Ривера
2
0
6
3
6
3
Завершен
28.10
Аргентина Карла Маркус Румыния Gabriela Lee
1
2
6
2
1
6
5
7
Завершен
28.10
Австрия Синджа Краус Аргентина Луисина Джованнини
2
0
7
6
6
3
Завершен
27.10
Франция Селена Яницийевич Испания Leyre Romero Gormaz
2
1
6
7
6
2
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
