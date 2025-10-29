29.10.2025
Смотреть онлайн Лексингтон Риид - Jimena Gomez 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station Women: Лексингтон Риид — Jimena Gomez . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 02.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 02
UTR Pro College Station Women
Завершен
(6:0, 4:6, 2:6)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лексингтон Риид - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Лексингтон Риид - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лексингтон Риид - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лексингтон Риид - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лексингтон Риид - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Лексингтон Риид - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jimena Gomez Alonso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jimena Gomez Alonso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лексингтон Риид - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Лексингтон Риид - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jimena Gomez Alonso - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jimena Gomez Alonso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Jimena Gomez Alonso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лексингтон Риид - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лексингтон Риид - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Jimena Gomez Alonso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Лексингтон Риид - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Jimena Gomez Alonso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Jimena Gomez Alonso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Jimena Gomez Alonso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Jimena Gomez Alonso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Лексингтон Риид - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Jimena Gomez Alonso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Jimena Gomez Alonso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
60%
57%
Реализация брейк - пойнтов
38%
40%
Комментарии к матчу