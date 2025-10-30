30.10.2025
Смотреть онлайн Латан Скробарчек - Сифосотхандо Монтси 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station: Латан Скробарчек — Сифосотхандо Монтси . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 01.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 01
UTR Pro College Station
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Латан Скробарчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Латан Скробарчек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Латан Скробарчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Латан Скробарчек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сифосотхандо Монтси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Латан Скробарчек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Латан Скробарчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Латан Скробарчек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Латан Скробарчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Латан Скробарчек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Сифосотхандо Монтси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Латан Скробарчек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Латан Скробарчек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Латан Скробарчек - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
88%
53%
Реализация брейк - пойнтов
83%
0%
