29.10.2025
Смотреть онлайн Хололвам Монтаси - Тоган Токач 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station: Хололвам Монтаси — Тоган Токач . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 01.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 01
UTR Pro College Station
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хололвам Монтаси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Тоган Токач - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
40%
71%
Реализация брейк - пойнтов
0%
38%
Комментарии к матчу