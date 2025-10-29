29.10.2025
Смотреть онлайн Ethan Silva - Gordon Gallagher 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station: Ethan Silva — Gordon Gallagher . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 01.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 01
UTR Pro College Station
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ethan Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ethan Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Gordon Gallagher - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Ethan Silva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Gordon Gallagher - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Gordon Gallagher - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ethan Silva - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
67%
66%
Реализация брейк - пойнтов
100%
17%
Комментарии к матчу