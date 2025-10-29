29.10.2025
Смотреть онлайн Paula Cerda - Тейлор Грубер 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station Women: Paula Cerda — Тейлор Грубер . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 02.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 02
UTR Pro College Station Women
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тейлор Грубер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Paula Cerda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Тейлор Грубер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Paula Cerda - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Paula Cerda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Paula Cerda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Paula Cerda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Paula Cerda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Paula Cerda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Paula Cerda - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Paula Cerda - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Paula Cerda - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тейлор Грубер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Paula Cerda - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Тейлор Грубер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Paula Cerda - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
75%
50%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
Комментарии к матчу