29.10.2025

Смотреть онлайн Селина Пиклер - Тильде Стромкуист 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station Women: Селина ПиклерТильде Стромкуист . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:37 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 06.

МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 06
UTR Pro College Station Women
Селина Пиклер
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Тильде Стромкуист
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тильде Стромкуист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Селина Пиклер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Селина Пиклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Селина Пиклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Селина Пиклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Селина Пиклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Селина Пиклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Селина Пиклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Селина Пиклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Селина Пиклер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Селина Пиклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Селина Пиклер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тильде Стромкуист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тильде Стромкуист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Селина Пиклер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
85%
54%
Реализация брейк - пойнтов
75%
100%
