30.10.2025
Смотреть онлайн Karl Kazuma Lee - Стефан Купер 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Karl Kazuma Lee — Стефан Купер . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефан Купер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Стефан Купер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Стефан Купер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Karl Kazuma Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
6
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
76%
92%
Реализация брейк - пойнтов
20%
0%
Комментарии к матчу