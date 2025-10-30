Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Karl Kazuma Lee - Стефан Купер 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Karl Kazuma LeeСтефан Купер . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 17.

МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 17
UTR Pro Newport Beach
Karl Kazuma Lee
Завершен
(7:6, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Стефан Купер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефан Купер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Стефан Купер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Стефан Купер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Стефан Купер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Karl Kazuma Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Karl Kazuma Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
6
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
76%
92%
Реализация брейк - пойнтов
20%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA