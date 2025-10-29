29.10.2025
Смотреть онлайн Michael Kaplan - Алессандро-Дамиано Вентре 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Michael Kaplan — Алессандро-Дамиано Вентре . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:2, 2:6, 5:7)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Michael Kaplan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Michael Kaplan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Michael Kaplan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Michael Kaplan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Michael Kaplan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Michael Kaplan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Michael Kaplan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Michael Kaplan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Michael Kaplan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Michael Kaplan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Michael Kaplan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Michael Kaplan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Michael Kaplan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
54%
72%
Реализация брейк - пойнтов
36%
36%
