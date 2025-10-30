30.10.2025
Смотреть онлайн George Hakopian - Alberto Perez Mellado 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: George Hakopian — Alberto Perez Mellado . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 19.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 19
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(1:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alberto Perez Mellado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - George Hakopian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Alberto Perez Mellado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Alberto Perez Mellado - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Alberto Perez Mellado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Alberto Perez Mellado - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Alberto Perez Mellado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Alberto Perez Mellado - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Alberto Perez Mellado - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - George Hakopian - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - George Hakopian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Alberto Perez Mellado - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - George Hakopian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Alberto Perez Mellado - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Alberto Perez Mellado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - George Hakopian - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Alberto Perez Mellado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Alberto Perez Mellado - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - George Hakopian - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Alberto Perez Mellado - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Alberto Perez Mellado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
53%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
