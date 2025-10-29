Текстовая трансляция

Гейм 1 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40