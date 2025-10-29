29.10.2025
Смотреть онлайн Renaud Lefevre - Алессандро-Дамиано Вентре 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Renaud Lefevre — Алессандро-Дамиано Вентре . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Renaud Lefevre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Алессандро-Дамиано Вентре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Алессандро-Дамиано Вентре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
9
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
77%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
14%
