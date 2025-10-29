29.10.2025
Смотреть онлайн Renaud Lefevre - Arin Pallegar 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Renaud Lefevre — Arin Pallegar . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 18.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 18
UTR Pro Newport Beach
Завершен
(2:6, 2:6)
(2:6, 2:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arin R Pallegar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Arin R Pallegar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Arin R Pallegar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Arin R Pallegar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Arin R Pallegar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Arin R Pallegar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Arin R Pallegar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Arin R Pallegar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Renaud Lefevre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Arin R Pallegar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Arin R Pallegar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Arin R Pallegar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Arin R Pallegar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
58%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
Комментарии к матчу