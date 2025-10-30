30.10.2025
Смотреть онлайн Michael Kaplan - Войцек Марек 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Newport Beach: Michael Kaplan — Войцек Марек . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте The Tennis Club at Newport Beach - Court 01.
МСК, Корт: The Tennis Club at Newport Beach - Court 01
UTR Pro Newport Beach
Отменен
(-:-)
(-:-)
- : -
30 октября 2025
Комментарии к матчу