Текстовая трансляция

Гейм 1 - Ariana Gilbert - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 4 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 6 - Ariana Gilbert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 10 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Ariana Gilbert - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 30-40