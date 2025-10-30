30.10.2025
Смотреть онлайн Ariana Gilbert - Анастасия Гасанова 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station Women: Ariana Gilbert — Анастасия Гасанова . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 06.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 06
UTR Pro College Station Women
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ariana Gilbert - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ariana Gilbert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Ariana Gilbert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Анастасия Гасанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Анастасия Гасанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
36%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу