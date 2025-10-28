28.10.2025
Смотреть онлайн Виолета Мартинес - Abra Boonswang 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station Women: Виолета Мартинес — Abra Boonswang . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 23:44 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 02.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 02
UTR Pro College Station Women
Завершен
(6:0, 6:0)
2 : 0
28 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виолета Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Виолета Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Виолета Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Виолета Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Виолета Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Виолета Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Виолета Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Виолета Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Виолета Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Виолета Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Виолета Мартинес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Виолета Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
83%
40%
Реализация брейк - пойнтов
86%
0%
Комментарии к матчу