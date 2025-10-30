30.10.2025
Смотреть онлайн Pedro Henrique Chabalgoity - Густаво Хайде 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Lajeado: Pedro Henrique Chabalgoity — Густаво Хайде . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Lajeado
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pedro Henrique Chabalgoity - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Pedro Henrique Chabalgoity - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Густаво Хайде - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Pedro Henrique Chabalgoity - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Густаво Хайде - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Густаво Хайде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Густаво Хайде - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Густаво Хайде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Pedro Henrique Chabalgoity - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Pedro Henrique Chabalgoity - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Густаво Хайде - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Pedro Henrique Chabalgoity - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Густаво Хайде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Pedro Henrique Chabalgoity - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Густаво Хайде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Густаво Хайде - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Густаво Хайде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Pedro Henrique Chabalgoity - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Густаво Хайде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Pedro Henrique Chabalgoity - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Густаво Хайде - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
5
9
Выигрыш первой подачи
49%
60%
Реализация брейк - пойнтов
83%
78%
Комментарии к матчу