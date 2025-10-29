29.10.2025
Смотреть онлайн Stijn Paardekooper - JP Day 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station: Stijn Paardekooper — JP Day . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 05.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 05
UTR Pro College Station
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - JP Day - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - JP Day - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - JP Day - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - JP Day - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - JP Day - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
72%
55%
Реализация брейк - пойнтов
44%
17%
Комментарии к матчу