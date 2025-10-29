29.10.2025
Смотреть онлайн Stijn Paardekooper - Томас Пинхо 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station: Stijn Paardekooper — Томас Пинхо . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 03.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 03
UTR Pro College Station
Завершен
(7:6, 6:7, 3:6)
1 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томас Пинхо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Томас Пинхо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Stijn Paardekooper - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Томас Пинхо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Томас Пинхо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 33 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Stijn Paardekooper - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 35 - Томас Пинхо - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
63%
70%
Реализация брейк - пойнтов
38%
44%
