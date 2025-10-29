29.10.2025
Смотреть онлайн Томас Гадецки - Егор Горин 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station: Томас Гадецки — Егор Горин . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 03.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 03
UTR Pro College Station
Завершен
(6:0, 6:7, 6:0)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Thomas Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Thomas Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Thomas Gadecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Thomas Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Thomas Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Thomas Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Thomas Gadecki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Thomas Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Thomas Gadecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Егор Горин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Егор Горин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Егор Горин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Thomas Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Thomas Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Егор Горин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Егор Горин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Thomas Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Егор Горин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Thomas Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Thomas Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Thomas Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Thomas Gadecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Thomas Gadecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Thomas Gadecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
77%
45%
Реализация брейк - пойнтов
73%
67%
Комментарии к матчу