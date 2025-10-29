29.10.2025
Смотреть онлайн Риу Ногучи - Шо Шимабукуро 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Seoul: Риу Ногучи — Шо Шимабукуро, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте COURT 2.
МСК, 1/8 финала, Корт: COURT 2
Challenger Seoul
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шо Шимабукуро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Риу Ногучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Шо Шимабукуро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Шо Шимабукуро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Шо Шимабукуро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Риу Ногучи
Шо Шимабукуро
0 побед
1 победа
0%
100%
17.07.2025
Шо Шимабукуро
2:1
Риу Ногучи
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
57%
88%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
