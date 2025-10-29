Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Риу Ногучи - Шо Шимабукуро 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Seoul: Риу НогучиШо Шимабукуро, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте COURT 2.

МСК, 1/8 финала, Корт: COURT 2
Challenger Seoul
Риу Ногучи
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Шо Шимабукуро
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Шо Шимабукуро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Риу Ногучи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Шо Шимабукуро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Риу Ногучи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Шо Шимабукуро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Шо Шимабукуро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Шо Шимабукуро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

История последних встреч

Риу Ногучи
Риу Ногучи
Шо Шимабукуро
Риу Ногучи
0 побед
1 победа
0%
100%
17.07.2025
Шо Шимабукуро
Шо Шимабукуро
2:1
Риу Ногучи
Риу Ногучи
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
57%
88%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
Игры 1/8 финала
30.10
Португалия Фредерико Феррейра Сильва Япония Йошихито Нисиока
2
1
6
0
5
7
7
6
Завершен
30.10
Австрия Юрий Родионов Япония Юта Шимицу
2
1
2
6
7
5
6
4
Завершен
30.10
Швеция Элиас Имер Япония Кокоро Изомура
2
0
6
2
6
3
Завершен
30.10
Япония Таро Даниэль Китай Йи Жоу
1
2
7
6
3
6
0
6
Завершен
29.10
Гонконг Колеман Вон Тайвань (Китай) Ю Хсиоу Хсу
2
0
6
4
7
6
Завершен
29.10
Япония Риу Ногучи Япония Шо Шимабукуро
0
2
4
6
3
6
Завершен
Комментарии к матчу
