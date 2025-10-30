Смотреть онлайн Доминика Салкова - Анастасия Захарова 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Доминика Салкова — Анастасия Захарова, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.