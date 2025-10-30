30.10.2025
Смотреть онлайн Доминика Салкова - Анастасия Захарова 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Китай — WTA Цзюцзян: Доминика Салкова — Анастасия Захарова, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
WTA Цзюцзян
Завершен
(7:6, 2:6, 6:2)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Анастасия Захарова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Анастасия Захарова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Анастасия Захарова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Доминика Салкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Доминика Салкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
59%
54%
Реализация брейк - пойнтов
47%
58%
