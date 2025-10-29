29.10.2025
Смотреть онлайн Рада Золотарёва - Валентини Грамматикопулу 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Istanbul: Рада Золотарёва — Валентини Грамматикопулу . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Istanbul
Завершен
(2:6, 4:6)
(2:6, 4:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Рада Золотарёва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Рада Золотарёва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Рада Золотарёва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
51%
67%
Реализация брейк - пойнтов
38%
86%
Комментарии к матчу