29.10.2025
Смотреть онлайн Chilakalapudi/Sawant - Arystanbekova/Dyussebay 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent WD: Chilakalapudi/Sawant — Arystanbekova/Dyussebay . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 13:57 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent WD
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chilakalapudi/Sawant - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Chilakalapudi/Sawant - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chilakalapudi/Sawant - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Chilakalapudi/Sawant - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Chilakalapudi/Sawant - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Arystanbekova/Dyussebay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Arystanbekova/Dyussebay - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
63%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
