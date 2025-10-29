29.10.2025
Смотреть онлайн Daria Egorova - Sofia Martianova 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Daria Egorova — Sofia Martianova . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:3, 4:6, 6:3)
2 : 1
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daria Egorova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Sofia Martianova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Sofia Martianova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Daria Egorova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Daria Egorova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Sofia Martianova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Daria Egorova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Daria Egorova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Daria Egorova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Sofia Martianova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Sofia Martianova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Daria Egorova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Sofia Martianova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Daria Egorova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Sofia Martianova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Sofia Martianova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Daria Egorova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Daria Egorova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Sofia Martianova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Daria Egorova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Sofia Martianova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Sofia Martianova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Sofia Martianova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Daria Egorova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Daria Egorova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Daria Egorova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Daria Egorova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Daria Egorova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
6
6
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
72%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
71%
Комментарии к матчу