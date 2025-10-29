29.10.2025
Смотреть онлайн Aleksandra Barmicheva - Julia Khramtsova 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Aleksandra Barmicheva — Julia Khramtsova . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(2:6, 0:2)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Aleksandra Barmicheva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Aleksandra Barmicheva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Julia Khramtsova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Julia Khramtsova - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
40%
59%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
