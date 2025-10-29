29.10.2025
Смотреть онлайн Аглая Федорова - Laima Vladson 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Аглая Федорова — Laima Vladson . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аглая Федорова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Laima Vladson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Laima Vladson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Laima Vladson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
41%
95%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
