Смотреть онлайн Ekaterina Tupitsyna - Maftunabonu Kahramonova 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Ekaterina Tupitsyna — Maftunabonu Kahramonova . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .