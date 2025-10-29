29.10.2025
Смотреть онлайн Ekaterina Tupitsyna - Maftunabonu Kahramonova 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tashkent: Ekaterina Tupitsyna — Maftunabonu Kahramonova . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tashkent
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ekaterina Tupitsyna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ekaterina Tupitsyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ekaterina Tupitsyna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Maftunabonu Kahramonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ekaterina Tupitsyna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Maftunabonu Kahramonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Maftunabonu Kahramonova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ekaterina Tupitsyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ekaterina Tupitsyna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Maftunabonu Kahramonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ekaterina Tupitsyna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Maftunabonu Kahramonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ekaterina Tupitsyna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Maftunabonu Kahramonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Maftunabonu Kahramonova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Maftunabonu Kahramonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ekaterina Tupitsyna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ekaterina Tupitsyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
69%
53%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
